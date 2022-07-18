頂著「狀元捕手」頭銜挑戰中職，富邦悍將戴培峰經過4個球季的磨練終於在17日達成百安里程碑，但他開心的不是自己敲出百安，而是能推進壘上跑者，當下也忘了提醒隊友要幫忙留下紀錄球，好在聯盟工作人員貼心幫忙尋回百安球，他笑著說：「也不知道是不是真的那一顆，但也沒關係啦！」

過去身為平鎮高中當家鐵捕，戴培峰加入職棒後就備受期待，但前幾年沒有太多表現機會，今年他除了鞏固好身為捕手最重要的蹲捕任務，在打擊上也有亮眼表現。過去單季最多僅29支安打的他，今年只用不到半季就寫下新猷。

昨天戴培峰從板凳出發，他在10局上場代打，從中信兄弟吳俊偉手中敲出生涯百安，並幫助一壘的李宗賢上到三壘，看到球穿出內野防區，他興奮的握拳為自己喝采。

戴培峰說：「我自己沒有特別在意百安，這只是個小小里程碑，因為像是（林）靖凱、（江）坤宇這些跟我同期進來的，可能單季就有超過百安，當下比較開心的是可以讓宗賢到三壘，也就忘了有百安這件事。」

前3個球季戴培峰僅累積66支安打，他坦言今年開季前有注意到自己只差34支安打就能達標百安，「但想說前幾年都只打10幾、20支，不知道會不會有機會。」沒想到今年只用不到半季就達成里程碑，他開心的說：「昨天有想了一下，今年表現真的有超乎我的預期，算是滿開心的，自己有些成長。」

戴培峰認為，達成百安只是個小小里程碑，更重要的是能維持，不要只是曇花一現，要繼續用手中球棒為球隊做出貢獻，「自己還是有很多地方需要修正，希望修正過後能夠更穩定。」

昨晚達成百安後，戴培峰透露昔日同窗、現效力統一獅的古林睿煬有傳訊息給他，「阿坤、靖凱沒講什麼，也不知道他們有沒有發現，但古林有傳訊息，他說我百安他也有貢獻。」

「我說：『我只打你2支吧！哪有什麼貢獻，我都打不到你的球。』，他說：『沒關係啦，我百K你貢獻很多。』我還以為他是要恭喜我，結果只是要酸我而已。」戴培峰開玩笑的說：「很生氣啦！下次要打他1支。」