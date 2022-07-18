儘管全球消費電子產品終端市場充斥不確定性，不過受惠於IC設計廠、晶圓代工廠與設備廠、IDM廠在消費轉車用晶片驗證、先進製程、先進封裝、第三代半導體、高效能運算（HPC）與5G雲端伺服器驗證分析需求，以及子公司封測廠創量、薄化廠宜錦進入穩定營運，帶動宜特2022年第二季營收創下同期新高，第二季每股稅前盈餘約新台幣1.47元。

宜特表示，第二季合併營收9.11億元，與第一季相較成長4.14％，與去年同期相較成長18.11％。累計上半年合併營收達17.86億元，與去年同期相較成長17.45％。

第二季稅前淨利為新台幣1.07億元，每股稅前盈餘約新台幣1.47元，較去年同期相比，分別大幅增加181.51％與129.69％；2022年上半年每股稅前淨利為新台幣2.04億元，每股稅前盈餘約新台幣2.72元，較去年同期相比，分別大幅增加102.62％與87.59％，成長動能強勁，營運表現亮眼。

近期全球性通膨效應帶來終端消費者購買力下降，各家品牌廠紛紛展開去庫存砍單，不過同時也加速新品開發計畫，因應嚴峻的後市發展。不過，儘管半導體客戶陸續下修短期成長預期，但對長期的未來發展，都還是抱持樂觀態度，最主要的是整體車用電子、HPC與5G雲端伺服器的需求發展已不可逆，對於半導體晶片的數量與規格需求，將大幅成長。宜特客戶的驗證分析委案類型，也紛紛從手機、電腦、電視全力切入車用電子、HPC、雲端伺服器等領域，期望待景氣落底反轉後，在新興運用市場佔有一席之地。

宜特進一步指出，根據調研機構預期，電動車、自駕車的興起，預期2026年車用半導體年複合成長率將高達16.5％，2030年電子零件產值將會增加50％，包括影音系統、環境感知、車內外聯網、電力控制等需求，將大幅增加未來汽車在感測元件、功率半導體、AI運算晶片之數量；長期來看，將有助驅動半導體產業成長，宜特在車用驗證領域耕耘已久，市場上高達七成跨入車用領域的半導體廠商，皆是宜特客戶，車用晶片進行驗證的「複雜度」與「數量」皆遠高於消費型晶片，將驅動宜特後市營運的成長。

此外，俄烏衝突爆發，國際能源價格飆升，也帶動各國電價紛紛上漲，台灣電價上調也在本月開始實施，增加台廠營運成本。宜特去年底推出的「低溫焊接（Low Temperature Solder，LTS）驗證」，近期也收到不少期望降低電價對營運的衝擊幅度的客戶詢問並委案。廠商導入LTS的動能之一，就在於減碳省電趨勢，採用LTS的製程可節能40％。根據iNEMI(國際電子製造商聯盟)的報告指出，採用LTS的產品目前雖不到1％，但在各界為展現保護地球意志的推動下，2027年將達到20％佔有率。宜特預期將會越來越多廠商尋求宜特進行LTS驗證，將成為宜特長期的成長動能。

子公司方面，創量與宜錦延續第一季營運良好的態勢，第二季在良率與交期上持續深獲客戶滿意，工程試樣完成，獲得海內外客戶長期穩定訂單，陸續進入正式量產。

展望下半年，除了車用電子驗證、LTS驗證外，先進製程、先進封裝、第三代半導體的研發開發都未見停歇，特別是宜特的材料分析（MA）品質深獲客戶認可；因此，整體而言， 宜特下半年在可靠度驗證（RA）、故障分析（FA）等研發驗證能量，與MA產能大幅擴充並持續開出，預期將更能滿足客戶交期需求，加上子公司創量與宜錦的營運大幅改善下，對於後市整體營運表現樂觀看待。