台灣指數公司公布「台灣指數公司中小型A級動能50指數」2022年第3次成分股定期審核結果，成分股大汰換八成以上，即高達41檔個股遭到更換。成分股增刪自7月18日盤後生效。

成分股納入41檔個股包括：宏亞、東陽、昭輝、年興、首利、利奇、中電、五鼎、杏輝、寶齡富錦、神隆、上銀、裕隆、三陽工業、全友、精英、智邦、金像電、連宇、美食-KY、高林、訊舟、揚明光、洋華、TPK-KY、合勤控、駐龍、材料-KY、聯德控股-KY、致伸、虹堡、界霖、中磊、金橋、飛捷、居易、啟碁、樺漢、嘉基、振樺電、鈺齊-KY等。

成分股刪除41檔個股包括：亞力、川飛、大亞、宏泰、東鹼、中華化、毛寶、勝一、冠軍、順德、所羅門、大同、漢唐、凌群、吉祥全、中工、皇翔、台中銀、臺企銀、聯邦銀、王道銀行、今皓、嘉晶、達邁、達能、欣陸、全宇生技-KY、承業醫、銘鈺、三福化、新唐、泰鼎-KY、凌通、臻鼎-KY、友勁、迅杰、晶碩、緯穎、高力、統一實、中鼎等。