專攻鍺矽（GeSi）光子技術的CMOS短波紅外光（SWIR）光學感測元件廠光程研創（Artilux）18日宣布與美國半導體雷射器廠II-VI合作，共同展示新一代3D感測攝像機，提供更寬廣的偵測範圍和更高的成像解析度，大幅增強感測效能，優化元宇宙生態圈的使用者體驗。

市場對元宇宙基礎架構的投資持續蓬勃發展，同時也驅動了感測器需求的成長，以協助用戶實現更為逼真和身歷其境的虛擬體驗。因此，II-VI與光程研創結合雙方各自專有的技術優勢，亦即II-VI在磷化銦（InP）半導體雷射器的專業技術，以及光程研創在鍺矽感測器陣列的獨家技術，共同推出能運作於SWIR-1380nm波段的新世代微型3D感測攝像機。

II-VI光電器件與模組事業處資深副總裁Julie Sheridan Eng表示，與近紅外光（NIR）波長相比，波長較長的SWIR能揭露更多的物質材料細節，以及提供更佳的對比度，特別是在戶外環境中。藉由設計一款能夠運作在1380nm而非僅在940nm波段的攝像機，可用更強的明亮度照射場景，在獲得絕佳效能的同時維護人眼安全。此外，大氣在1380nm波段比在940nm吸收更多的太陽光，可減少背景光的雜訊干擾，大幅改善信噪比，進而讓攝像機能提供更長的偵測距離和更高的成像解析度。

光程研創共同創辦人暨技術長Neil Na表示，此款微型SWIR技術的3D感測攝像機可無縫整合至下一代消費性裝置中，包含無數個正為擴增實境、混合實境和虛擬實境等應用所開發的裝置，展示3D感測未來在元宇宙扮演的重要角色，藉由頭戴式顯示器即能識別、描繪、分類和渲染圖像內容，並透過虛擬化身來體驗更即時擬真的眼神接觸和表情互動。