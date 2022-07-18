另一幅夏荊山名作〈金禧大千觀音像〉今日在永華市政中心的市長室揭畫。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

由夏荊山文化藝術基金會出借的夏荊山著名代表作〈青石觀音〉、〈金禧大千觀音像〉今日分別在台南民治及永華市政中心的市長室揭畫，市長黃偉哲感謝基金會大方出借夏荊山的珍貴畫作，為南市府增添文化光采，並透過觀音佛祖的護持，祈福台南風調雨順，疫情退散。

台南市政府指出，夏荊山被譽為「當代佛教藝術巨擘」，畫風展現多元風格，不僅繼承中國傳統書畫底蘊，表達東方的佛像莊嚴肅穆與柔美慈愛，更融入西方美學與裝飾藝術，展現真善美之超凡境界。

黃偉哲表示，前陣子他因緣際會，造訪夏荊山大師在台北創辦的「夏荊山文化藝術基金會」，有幸觀覽諸多夏大師的佛像藝術，從中體會夏大師深厚的佛法修持，以及畫作傳達的勸善與修心的重要性，內心感動很深。

夏荊山文化藝術基金會執行長趙忠傑說，疫情期間，夏荊山大師著名代表作〈青石觀音〉、〈金禧大千觀音像〉受邀歐洲藝術政策學會、史密森尼美國藝術博物館等地做線上展出。此次張掛畫作在市長辦公室，希望能護持台南，在疫情期間給予慈悲、莊嚴的感受。

夏荊山文化藝術基金會主辦的「萬法心生：夏荊山藝術經典展」將於8月5日至9月11日在台南美術館1館登場，展覽以「入世紅塵」、「超凡境界」等兩大主題，展出夏荊山近百件佛畫臻品，包含〈藥師琉璃光如來〉、〈千手千眼觀世音菩薩〉、〈地藏菩薩十王圖〉等巨幅名作。