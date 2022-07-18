男星江俊翰歷經風波終於回歸生活軌道，也回歸演藝圈演出民視《黃金歲月》，他最近因臉書、IG長達1個多月沒更新，讓人擔心他的近況，甚至有人懷疑他離開演藝圈。他除了16日發文透露近況，坦言「只是突然想離開網路的世界一段時間，沈澱一下自己，思考一些事」，也親曝閉關後醞釀的新計畫。

江俊翰原本參與8點檔《黃金歲月》演出，不過已從5月初休息至今，他受訪時表示，目前還沒收到新的工作訊息，所以就趁這段休息時間好好陪媽媽，「我從當兵退伍後就沒跟家人同住，20多年的時間都是自己住，後來把媽媽接來同住，原本會固定陪媽媽去醫院回診，現在每周日還會陪媽媽去教堂」。

他說以前的自己是標準工作狂，只要一、兩周沒工作就會慌，人生第一次開始看身心科，就是多年前曾經半年多都沒戲拍開始的，但現在自己經歷多了，已發生了很多人生計畫之外的意外，加上年紀較長，心境已經不一樣，會用不同心境與角度去看待這一切，也開始覺得應該為自己下半輩子好好計劃思考，因此最近除了休息充電，也在思考自己還能做什麼，有健身運動習慣的他計劃考健身教練執照，也想要發展演藝工作之外的副業。

江俊翰透露，之前他熬煮自己研發獨門配方的洛神花茶，身邊喝過的朋友都說讚，李珞晴等藝人朋友就曾預約「你賣的話，我一定要買」，近期他開始計畫要出濃縮包裝，未來可能開放團購或網購，而手藝不錯的他，熬煮的枸杞白木耳蓮子湯也有好口碑，將來也可能販售。