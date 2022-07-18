網路上流傳一段俄羅斯戰鬥機的殘骸影片，儘管相當殘破，但翼尖粗大的電戰艙，以及塗裝的形式幾乎可以肯定它是一架 Su-34戰鬥轟炸機。影片是由誰所拍並不清楚，俄國也還沒有說明自己的戰損情況。

烏克蘭武器觀察站(Ukraine Weapons Tracker)推特分享了這段影片，據影片說明，這是在盧甘斯克地區的科穆納爾斯克(Alchevsk)，屬於親俄勢力的主要佔領區，因此被烏克蘭擊落的機率不大。

解說稱，該戰機應該是被友軍所傷，可能是俄羅斯軍，或者親俄民兵的防空系統。在俄烏戰爭期間，遭友軍擊落的軍機不少，第一例是烏克蘭在基輔上空擊落了自己的Su-27，當時被俄軍與親俄勢力取笑了好一陣子，現在烏克蘭可以笑回來了。

Su-34是1種由Su-27衍生而來的戰鬥轟炸機，採用獨特的併列雙座設計，兩名飛行員可以互相照看儀器設備，使其更適應對地攻擊的任務。

這一次俄烏戰爭期間，至少有4架Su-34遭到烏克蘭擊落，是它服役以來最高的戰損量，已需要補充。據俄國國防部的報導，已有「數架」改良型的Su-34M投入服役，不過這批新式的Su-34並不沒有加入烏克蘭戰爭，而是派到遠東哈巴羅夫斯克邊疆區，那裡靠近中俄邊境，顯然是初期的訓練飛行。