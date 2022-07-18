在第19屆SBL勇奪隊史首冠的台灣銀行，第一次在SBL選秀會成為最後一支選擇的隊伍，總教練陳國維考量球隊戰力需求後，第一輪、第二輪分別選擇長人沈睿洋、周日騰。

台銀第19屆SBL奪冠成員謝宗融、蘇士軒、周暐宸和劉人豪季後離隊，昨天年度第六人蘇士軒正式加入P. LEAGUE+ 新北國王，陳國維表示，因為離開的4名球員都是長人，選秀會就朝補強身高194公分以上的禁區戰力選擇，雖然屬意來自UBA公開男一級110學年賽事4強萬能科大的外籍生蓋比，不過順位較前的台啤「攔胡」，因為沈睿洋高中教練是他學長，因此有認識這名年輕好手，考量球隊需求後，就先選擇沈睿洋。

陳國維補充，原本也猶豫是否選擇在第三輪被彰化柏力力點名的國立體大中鋒郭翰，但評估後認為台藝大前鋒周日騰場上肯拚防守，球隊也需要防守上可以協助的鋒線球員，所以沒先填寫具備策應、防守能力的郭翰，加上想選的球員都已經被選走，因此第三輪就放棄。

雖然選秀會僅挑選2名球員，陳國維透露球隊也有和一位中鋒接觸，並等候下周四（28日）PLG選秀會後，再從自由球員市場尋覓需要的球員。