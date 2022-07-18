俄烏衝突催化全球化肥危機愈演愈烈。在俄羅斯削減對歐洲的天然氣供應後，歐洲肥料製造商協會表示，高昂的天然氣價格對歐洲化肥行業構成關鍵威脅。若天然氣價格一路飆升，生產商將不得不考慮停止化肥生產。在化肥行情居高不下之際，東鹼（1708）、惠光（6508）營運蓄勢再推進。

俄烏衝突導致全球主要化肥生產商烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯出口都受到不同程度打擊，直接影響化肥價格飆升和供應短缺，而關鍵原材料天然氣價格飆升，也進一步威脅化肥的生產。

分析師表示，歐洲鉀肥大廠受限天然氣價格走高，產能拉升空間有限，而俄羅斯、白俄羅斯禁運問題未解，導致市場供給量不足，鉀肥價格近3個月持續支撐在高檔。鉀肥自4月來到每噸562.5美元後，連兩個月價格維持良好支撐，第二季價格季增43％，年成長177％。

市場認為，歐洲農作物產量可能會進一步下降，因為第三季將是受俄烏衝突影響最嚴重的一個季度；另高昂的天然氣價格更對歐洲化肥行業構成生產量能威脅。

東鹼硫酸鉀合計年產14萬噸，營收占比50~60％，另有15艘Handy size輕便型散裝船，營收比重近40％。因產品價、量攀揚，加上航運事業日租金也呈現上揚，6月營收再寫新高，上半年營收年成長94％。

東鹼合約客戶已漲價，並增加外銷歐洲新客戶，在第三季在歐盟對白俄羅斯鉀肥公司制裁未移除下，市場價格仍看好，營運持穩推進。

惠光植物保護劑主要銷售兩岸，並外銷東南亞及南美；地工膜外銷至澳洲、大陸、越南、南非，後疫情各國開展大型基礎建設，有助營運推升。6月營收年增74.32％；上半年營收年增31.08％。