全球車燈製造領導廠商帝寶工業（6605）18日宣布與德商賓士公司纏訟近三年的專利案二審結果宣判，法院判定帝寶產品侵犯德商賓士公司的設計專利，並須賠償1,812萬餘元。帝寶工業一審後，積極主張賓士專利申請過程不符法律規定，該設計專利應認定為無效，帝寶18日對於二審結果感到遺憾，將積極提出上訴。

再者，帝寶產品在燈殼及底座的機構，已進行迴避設計，未落入該專利權利範圍，並無侵權情事。此次訴訟德商賓士公司，濫用其市場獨佔地位，拒絕授權；甚而大舉來台提告，不但與公平交易法背道而馳，更是給年產值2,200億的台灣AM產業一記重擊。

帝寶對於二審結果感到遺憾，將積極提出上訴，同時希望政府能更加重視台灣售後維修（AM）產業的永續發展，應盡速立法通過維修免責條款。

帝寶聲明一、設計專利侵權判斷極為主觀，具爭議性。本案德商賓士公司主張的設計專利存有諸多爭議點，第一，德商賓士公司同一日取得兩件近似的外觀設計專利，帝寶主張其違反我國專利法上重複授予專利禁止的規定，但是二審法院卻認定該二件近似的外觀設計，專利不近似，而認定帝寶工業產品侵權，如此判斷極為主觀。

第二，德商賓士公司向智慧財產局提出的專利申請圖面，並非我國法律明文規定的應備文件「六面視圖」，而是不符合正投影法的「六張照片」，明顯違反設計專利申請的程序要件。

第三，本案德商賓士公司設計所揭露的車燈造型，早已裝置於汽車上並行駛於公開道路上，已屬於先前技藝，該專利不具新穎性與創作性。綜合以上三點，該款車燈之設計專利有效性明顯有許多爭議點。

帝寶聲明二、專利權漫無邊際，與公平交易法背道而馳。我國專利法第一條即明白揭示，其立法目的，就在於「鼓勵、保護、利用創作」與「促進產業發展」。尤其，針對具有「獨佔市場地位」的專利人，在公平交易法的限制下，應在專利權範圍上做適度的調和與讓步，以避免專利權的濫用。

二審法院忽略我國法規「同一市場」的明確定義，認定德商賓士公司並無「獨佔市場地位」，從而免除受到公平交易法的相關限制。該判決結果無異允許德商賓士公司，藉其專利權人地位，挾其獨佔地位的優勢，透過外觀專利極大化其商業競爭性，間接嚴重影響AM市場的公平交易與永續發展。

外國車廠僅需付出些許的專利權申請費用，就能輕易打擊市值2,200億產值的台灣AM製造商，壓縮台灣累積四十多年的供應鏈生存空間，同時影響台灣本地維修市場的公平交易，無疑是對AM產業的一記重擊。

帝寶聲明三、重視消費者維修權益，台灣亟需立法保障。因應新冠疫情、全球通膨及氣候變遷等議題，各國更加關注「維修權」（Right to Repair）議題，使消費者可取得維修服務或零件，以延長產品的生命週期。

根據WIPO公告的「2020年全球創新指數」排名前二十大國家，過半數已通過「維修權益條款」或正在修法中，美國拜登總統亦簽署行政命令，捍衛消費者的維修權，美國兩黨正積極推動修法。因此，針對AM市場，國際趨勢開始朝向消費者權益方向調整，希望台灣法規能與國際趨勢接軌保障消費者權益，讓消費者能夠有在維修市場有選擇權。

外國車廠揮軍打擊台灣AM產業總部與生產基地，一旦判決銷毀模具，並禁止在台灣生產，台灣消費者在維修車輛時，只能選擇付出較高的費用選擇原廠零件或是「拆卸零件」，台灣消費者將無法選擇優質台灣AM零件進行維修。

本案過去兩年多來，引發各界關注，配合司法審理程序，過去未能對外有具體說明。如今，二審已宣判，帝寶表示，相當重視智慧財產權，同時每年持續提撥5％營收，在研發面向持續努力，融合最前瞻科技技術，打造國內少數業者擁有的高規格光學實驗室，從車燈機構、電子元件設計工程持續優化。

帝寶同時持續投資台灣，在彰濱與新營將陸續有新產線開出，致力透過研發到製造一條龍的智慧生產與管理優勢，持續追求產品的創新與品質，展現台灣品牌堅毅且勇於挑戰的精神。

帝寶最後也在此呼籲政府，從法制環節評估維修免責條款可適性，協助台灣AM產業，得以永續發展。