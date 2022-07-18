美光科技（Micron）於本月稍早發表「投資未來：美光科技2022年度永續經營報告」，強調其對創新、環境、人才及社群持之以恆的承諾。

美光在去年所宣布與信貸融資相關的所有目標皆已超標，包含確保溫室氣體排放量較2018年減少40％、90％的廢棄物經回收修復後再利用、達成責任商業聯盟（RBA）平均設施稽核分數193.2分（滿分為200分）。

美光在多元、平等和包容（DEI）承諾上也有意義非凡的成果，不僅在全球實現對所有弱勢族群的全面薪酬平等，也超額達成將3％現金投入多元化金融機構的目標，同時將對多元化供應商的年度支出提高至2.12億美元。

美光總裁暨執行長Sanjay Mehrotra表示，2021年，美光在永續發展目標上取得實質進展，超標達成我們針對溫室氣體減排量和水資源回收利用所設下的目標。今年5月，美光更進一步推動環境保護策略，宣布溫室氣體減排層面的新氣候目標。為要豐富所有人的生活並打造美好未來，永續發展和包容至關重要，美光將在我們已取得成績的領域持續深耕，包含實現全面薪酬公平和投資新創公司，我們相信這些公司的創新思維將革新產業的永續作為。

美光向來將回饋社區及為所有人創造更好的未來放在優先順位，有鑑於此，其藉由美光基金會於2021年向公益組織捐助1300萬美元，包含425萬美元的教育補助金，期盼幫助弱勢和資源不足的學生開闢通往科學、技術、工程與數學（STEM）的職涯途徑。

美光也致力投資未來永續發展技術，預計全球半導體產業將因此受惠。美光創投偕同代表電子製造與設計供應鏈的產業協會SEMI合作，舉辦「半導體永續發展新創公司」創投活動，鎖定於能源效率、省水效率或水資源處理及再利用方面發展出突破技術的新創公司，提供9個名額的機會，讓脫穎而出的優勝者得以與產業專家及潛在投資者交流，藉此獲得在關鍵技術研發上進一步的協助，為全球永續發展付出貢獻。

今年5月，美光在台灣與雲豹能源旗下售電業子公司天能綠電簽署為期七年共5億度的綠電採購合約，為美光於全球採購綠電的行動注入能量，推進企業朝淨零目標更進一步。根據協議，美光將從雲豹能源位於台南北門的漁電共生案場購入50MW以上裝置容量的光電。該案場目前規畫於2022年底完工，預計總裝置容量為123MW，為全台最大漁電共生案。

美光2022年永續經營報告的發表延續稍早於5月宣布的溫室氣體減排新目標，朝2050年全球營運和能源採購實現淨零排放邁進，期望於2030年前將其全球製程設施直接排放（範疇一）的溫室氣體排放量減少42％，並持續採購再生能源。美光也入選北美道瓊永續指數，名列《巴隆周刊》（Barron’s）百大永續發展公司，並榮獲2021-2022年卓越職場認證，且獲選為《新聞周刊》（Newsweek）所公布2021年全美最負責任企業之一。

美光第七屆年度永續經營報告是根據全球報告倡議核心標準與永續會計準則委員會半導體標準編制而成。