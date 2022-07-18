陳時中今(18日)正式卸下衛福部長職務，代表民進黨全力投入台北市長選戰，但他卸任後的第一句話竟是「惠賜一票」，引發輿論炸鍋批評。陳時中稍早在臉書發文，除又提到「惠賜一票」，也提起他最近「戒菸成功」，還將挑戰國健署「腰圍90」的計畫，再度引爆網路正負聲量灌入。

陳時中今交棒政務官職務，衛福部長由次長薛瑞元接任，指揮中心指揮官由前進指揮所指揮官王必勝接任，他傍晚在臉書發文寫道：「今天，我正式卸下衛福部長的職務。新任務來了，我使命必達。如同五年多前上任時的基本態度──國家有需要，我就義無反顧來做。謝謝部裡跟我一路打拚的同事，這段時間大家以誠相待，與衛福部各個司署、國衛院、醫策會的主管及同仁們協調合作，共同完成許多重要的任務。另外，在我主持防疫工作的九百多天裡，整個指揮中心目標一致相互支援，決策精準而專業，謝謝團隊的付出。」

陳時中還透露近日達成及將要挑戰的個人健康目標：「我想要再分享一件事情，到目前為止，我戒菸成功了。戒菸之後，接下來的目標，是挑戰國健署『腰圍90』的計畫。我想選舉很忙，勤跑行程後，沒有整天在辦公室開會吃便當，或許可以讓腰圍減下來。最後，感謝各位堅守崗位，從今天起我就是專職的台北市長參選人，拜託大家惠賜一票。」，並標註「#把事做好」。

新北市長參選人林佳龍留言：「阿中部長和防疫團隊辛苦了！決戰首都圈，領航新台灣#團結前行#雙北雙贏。」陳時中臉書回「謝謝，大家團結在一起」；屏東縣長潘孟安說：「謝謝鋼鐵部長帶領防疫國家隊守護國人健康！人生下一站，一切順心！」台中市長參選人、立法院副院長蔡其昌也說：「謝謝阿中部長與防疫團隊，讓台灣可以慢慢恢復自然生活，一起加油。」許多立委、議員及支持者湧入留言表示加油打氣。

在陳時中臉書顯示的多是正面回覆，但PTT鄉民對「惠賜一票」說法則是炸了鍋，狂嗆「防疫的選戰」、「行政不中立？」、「變種病毒要來了，這裡在選舉」、「好笑在哪」、「八千多人的家庭笑不出來」、「你的政見呢」、「可以想一下換成柯講這種話會被噴成怎樣」、「陳時中當選就是對死者最大的污辱...」、「八千多條生命」、「我笑不出來」、「滿腦選舉，噁心」、「只有死忠的笑的出來吧」、「之前求你賜疫苗怎麼不給」、「害死多少人」、「祝你高票落選」、「台北人的智力測驗又來囉」。