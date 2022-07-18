新北市樹林區公所18日辦理民生親子公園運動天幕籃球場啟用典禮，新北市長侯友宜(右八)與貴賓共同揭牌。(陳怡誠攝)

新北市樹林區公所18日辦理民生親子公園運動天幕籃球場啟用典禮，三多國中男女籃球隊隊員大秀苦練多日的籃球舞。(陳怡誠攝)

新北市樹林區公所18日辦理民生親子公園運動天幕籃球場啟用典禮，新北市長侯友宜(左)出席並與三多國中男籃隊員擊肘致意。(陳怡誠攝)

新北市樹林區公所18日辦理民生親子公園運動天幕籃球場啟用典禮，活動結束，侯友宜(右二)與三多國中男籃球員開心合影。(陳怡誠攝)

新北市樹林區公所18日辦理民生親子公園運動天幕籃球場啟用典禮，三多國中男女籃球員開心打起三對三。(陳怡誠攝)

樹林區公所盤點區域內使用率高的民生親子公園戶外籃球場設置運動天幕，結合美型與機能，成為在地運動新地標第1座天幕球場。(新北市體育處提供)

樹林區公所盤點區域內使用率高的民生親子公園戶外籃球場設置運動天幕，結合美型與機能，成為在地運動新地標第1座天幕球場。(新北市體育處提供)

新北市樹林區6月底完成民生親子公園運動天幕籃球場興建工程，地方民眾已經迫不及待開始使用，區公所18日正式辦理啟用典禮，新北市長侯友宜與樹林區三多國中籃球隊的孩子們一起參與球場啟用。

侯友宜表示，市府自108年起推動運動中心2.0計畫，以「新北運動聚點」為品牌，規劃設置36處運動聚點，均衡分配運動資源，22處運動天幕球場以城鄉型行政區為優先，盤點區域內使用率高的戶外籃球場設置運動天幕，結合美型與機能，成為在地運動新地標，打造樹林民生親子公園天幕籃球場，是樹林區公園內的第1座天幕球場，提供該地區民眾更完善的運動服務。

樹林區三多國中籃球隊員在開幕式秀苦練多日讀籃球舞表演，該校男女籃球隊近年成績表現傑出，開幕式後，侯友宜市長和三多籃球隊員們一起互動投籃，享受投籃的樂趣。 樹林區民生親子公園運動天幕球場，讓喜愛籃球運動的民眾在夜間時段也能報隊暢打，同時不再受天氣影響，盡情的享受運動所帶來的快樂！