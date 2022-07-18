大陸知名手機品牌小米科技持續擴大企業經營領域，除了造汽車之外，近期又與同系股權基金集資百億元人民幣，將投入未上市半導體公司參股積體電路製造及其上下游領域產業，包括信息技術、智慧製造、新材料、汽車電子等消費類移動終端及智能設備。

據香港《經濟日報》報導，小米科技與同系股權基金計劃集資百億元（人民幣，下同），將投入A股上市的半導體公司兆易創新。公司近日發出公告表示，計劃斥資金2億元參與認購小米私募股權基金管理有限公司管理的北京小米智造股權投資基金合夥企業的基金份額。

公告還，小米智造股權投資基金總規模達到100億元，其中，首次募資規模為63.3億元。

目前北京小米企業管理有限公司認繳出資3000萬元，另外小米科技旗下「武漢壹捌壹零企業管理有限公司」出資30億元，意味小米累計出資30.3億元，出資佔比約47.86%；北京經濟技術開發區財政審計局旗下的北京亦莊國際投資發展公司出資10億元。

公告顯示，該基金將主要對集成電路及上下游領域，覆蓋新一代信息技術、智能製造、新材料、人工智慧、顯示及顯示器件、汽車電子，同時包含消費類移動終端及智慧設備的上下游應用及供應鏈的非上市企業進行相關投資。

報導說，據大陸天眼查顯示，該基金目前已對外投資愛科微半導體（上海）公司、湖南法恩萊特新能源科技公司、華源智信半導體（深圳）公司等3家企業。