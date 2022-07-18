國產署18日全台標售地上權，南台灣共有4筆，地上權常客全聯實業共砸下6.18億元，分別標得台南安平1,397.91坪「商特-1」土地、以及高雄中都特區669.87坪「住四」土地各一筆，麗寶建設以4.78億元，溢價達51.99％，拿下高雄駁二特區1,335.83坪「商三」土地。

富住通商用不動產研展部主任許值瑋18日表示，國產署位於台南安平的1397.91坪「特商-1」地上權，權利金底價每坪約23.59萬元，總底價約3.29億元，存續期間70年。

該地只有全聯實業一家投標，最後由全聯以每坪26.25萬元、總價3.67億元，溢價達11.27％得標。

全聯18日也以每37.48萬元，總價2.51億元，打敗永信建設的每坪35.46萬元，標下高雄中都特區669.87坪「住四」土地，溢價約6.64％。

另一家南台灣地上權常客麗寶建設，則標得高雄駁二特區1,335.83坪「商三」土地，該筆土地，底價每坪23.58萬元、總底價3.15億元，麗寶得標價是4.78億元，等於每坪得標價35.84萬元，溢價達51.99％，打敗另一家競爭者。

住商機構高屏澎區協理林祺博指出，此次標售中最受矚目的，為高雄駁二特區1,335.83坪「商三」土地，最後花落麗寶，溢價達51.99％，成為此次標售的加價王，基地鄰近駁二特區，也距離鹽埕埔站不遠，未來開發效益可期。

另外，上回就已經標售過的高雄中都特區土地與台南安平漁光段土地，前者臨路寬達25米，距離中都濕地公園與美術館都不遠，雖為「住四」用地，但富彈性使用，全聯應是看好用途，積極出手。

林祺博表示，台南安平漁光段土地位於漁光重劃區，又為商用地，對於零售業者來說助益很大，此次全聯可說是南部大贏家，兩筆土地溢價均低，又位於政策話題所在，後續能為區域帶入何種動能，值得期待。