悶快三年，信用卡正醞釀「爆炸式」成長。6月信用卡刷卡金額2,644億元，較2021年6月成長近23％，主要來自三大力量，一是餐飲購物，二是暑期訂房、加油及交通費用，三是海外旅遊及機票，都呈現倍數式增加，7月將有刷卡報稅、國旅住宿補貼，刷卡量極可能破3,600億元，全年刷卡金額則推估會逾3.3兆元，走出疫情，重新創造歷史新高。

國外旅遊尚未解封，4月台灣本土疫情升溫，信用卡亦面臨晶片荒，加上壽險保費衰退11％，四大不利因素影響今年信用卡刷卡及發卡，但2022年上半年刷卡量依舊達1兆5,443億元，同比成長7.55％，未超越2019年上半年的1兆5,959億元，僅為歷史同期次高，但這是因為2019年是疫情前，6月為所得稅刷卡入帳月，但近三年則是延後一個月報稅，7月才是入帳月。

因此今年7月刷卡量至少3千億元起跳，第二是暑假又加上政府的國旅住宿補助，估計國內旅遊刷卡亦會暴增，帶動加油、高鐵等交通刷卡量，第三是無法出國購物，國內餐飲百貨及電商購物仍持續高成長，最後是已開始少數出國旅行及海外刷卡，發卡銀行表示，如海外機票刷卡、旅行社及海外購物都是較2021年倍數成長，所以7月可能創今年單月及歷史單月刷卡新高峰。

上半年前六大刷卡行是國泰世華銀、中信銀、玉山銀、台新銀、台北富邦銀及花旗銀，累計刷卡量都破千億元，國泰世華銀已破2,500億元，6月刷卡量同比都成長雙位數。

而晶片荒亦影響信用卡實體卡發卡速度，但各銀行以先發卡號的虛擬卡先因應，上半年亦衝出293.68萬張的新發卡量，較2021年同期多發11.1萬張，成長近4％，但仍未超越2019年及2020年上半年300多萬張卡的發卡量。

上半年發卡王是中信銀行，有56.2萬張，主要就是主打LINE Point生態圈的LINE Pay卡、交通出行的中油卡及和泰卡、宅經濟生活圈的英雄聯盟卡與商旅鈦金卡等大量成長，除2月只有7萬多張發卡量，其餘5個月中信銀每月都新發9~10萬張卡。

發卡量第二大則是台北富邦銀，有37.16萬張，主打高回饋率的富邦J卡及momo卡貢獻大；發卡第三名是國泰世華銀，近36.15萬張，主要就是主打的CUBE卡、美式大賣場的Costco卡及蝦皮聯名卡。