台灣指數公司公布「台灣指數公司特選Smart多因子指數」2022年第3次成分股定期審核結果。此次共有高達39檔個股新納入，另38檔刪除。成分股增刪自7月18日盤後生效。

成分股納入39檔個股包括：中砂、聲寶、豐興、威致、宇隆、華通、華泰、群光、億光、創見、立隆電、鉅祥、國產、晶華、台中銀、臺企銀、富邦金、國泰金、開發金、兆豐金、統一超、奇鋐、晶技、全科、創意、神達、佳醫、遠傳、致伸、瀚宇博、合庫金、瑞儀、精成科、華孚、同欣電、台表科、捷敏-KY、鋼聯、統一實等。

成分股刪除38檔個股包括：聯華、台聚、亞聚、國喬、力山、宏泰、葡萄王、中鋼、國際中橡、中華、台亞、華碩、威盛、鼎元、太子、達欣工、潤弘、華航、中航、長榮航、王品、統一證、通嘉、日月光投控、和碩、凌通、達興材料、桂盟、遠雄、東明-KY、群益證、彩晶、宏正、迅得、志超、可寧衛、櫻花、信義等。