過去傳出有人會用洗衣機幫高麗菜、猴頭菇等食物脫水，不過原來這種做法並非台灣獨有。美國亞利桑那州一名女子艾希莉（Ashley Echols）日前分享，自己將羽衣甘藍丟進洗衣機清洗，引發網友熱烈討論。

艾希莉6月在TikTok上傳一部11秒影片，分享她用洗衣機清洗羽衣甘藍的縮時紀錄。影片中可以看到，她把許多羽衣甘藍丟進洗衣機後，選取了精緻衣物（Delicate）模式和冷水洗滌，待54分鐘羽衣甘藍洗好、脫水完畢，就準備將其入菜。

對此，許多網友紛紛表示，「這就是為什麼我不敢隨便去人家家裡吃飯」、「正好給我不留下來吃飯的理由」、「嗯…我不想要蔬菜上有柔軟精」、「洗衣粉當調味料」，但也有人予以支持「我媽以前也這樣」、「我奶奶還在用這方法洗菜」。艾希莉則表示，羽衣甘藍是她自己種的，她只是覺得一次收成要洗菜很煩，所以才丟進洗衣機，她在洗菜前後都用醋空洗了洗衣槽一次，之後洗衣服沒遇到任何問題，衣服聞起來也很香。

事實上，台灣的農業委員會農業藥物毒物試驗所建議，用流動的清水浸洗或沖洗即可清除蔬果表面農藥，高麗菜等包葉菜類先剝除2至3片外葉後，再切取適量，直接以流動水浸洗即可，小白菜等小葉菜類在流動水中攤開葉面浸洗後再截切，果菜類表面不平整處可用軟毛刷輕刷沖洗後再去蒂頭和截切，豆菜類先以流動水浸洗，再剝除頭尾及老絲。