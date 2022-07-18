陳昀鎂家族果園的鵝，小時候還會吃西瓜。（陳昀鎂提供／張毓翎台南傳真）

陳昀鎂將鵝散養在果園內，以粗放式讓鵝仔自行在外覓食，並適時補餵一些玉米飼料。（陳昀鎂提供／張毓翎台南傳真）

這些在果園大自然環境下生長的雞、鴨，其產出的蛋，陳昀鎂也會分享給顧客們。（陳昀鎂提供／張毓翎台南傳真）

七年級生陳昀鎂是台南市東山區的農家子弟，家族世代種龍眼，大學畢業後返鄉協助家人推展龍眼產品，近來還在果園養鵝，希望取代機器和人工割草，不過這些鵝不只會除草，還會偷吃即將成熟的龍眼，令陳昀鎂哭笑不得。日前她將鵝偷吃龍眼的逗趣畫面po網，讓不少網友笑翻。

陳昀鎂表示，以前農村地區不少家戶都會養些雞、鴨、鵝等家禽，她阿公那年代，除了在東山種龍眼，還會養一些家禽，但幾乎都圈地養在果園外，一直到了她這一代，才開始將這些家禽散養在果園內，希望能吃掉果園的雜草，兼協助滅蟲。

陳昀鎂提到，之前她發現雞和鴨確實可以幫忙除害蟲，因為自從把牠們放養在果園後，園內螞蟻窩的數量大減很多，另外鵝是雜食動物，多以青草、水果或蔬菜為食，所以在果園的鵝還小時，她便會餵這些鵝寶寶吃西瓜，長大後則讓牠們除果園的雜草。

陳昀鎂說，只不過目前果園內鵝的數量約10隻，吃草效率遠不及雜草生長速度，而近日還赫然發現牠們會偷吃龍眼，令人想哭又想笑，今年東山龍眼受氣候影響，產量可能不到往年的一半，每顆都變得非常珍貴，這幾天陸續將垂下來的龍眼樹枝條撐高，以防果實又被鵝吃掉。

台南市龍眼種植面積達3769公頃，種植面積及產量皆為全台第一，而東山區種植面積達1387公頃，占全市36.8％，是台南龍眼最主要的產地，當地經土窯烘焙的龍眼乾也十分有名；東山區農會總幹事余淑琴表示，目前東山已有農友開始採收龍眼，但人數不多，預估8月後才會進入盛產。