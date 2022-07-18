The Banker公布全球千大銀行榜單 中國信託六度蟬聯臺灣第一。

英國權威雜誌《The Banker》（銀行家）日前公布2022年全球一千大銀行榜單，中國信託商業銀行（簡稱「中國信託銀行」）連續六年穩居臺灣銀行業第一，較去（2021）年排名上升2名，名列全球第158名。

無獨有偶，國際知名財經媒體《Euromoney》（歐洲貨幣）公布「Awards for Excellence 2022」，本獎項自1997年開辦，中國信託銀行已13度獲選「臺灣最佳銀行」（Best Bank in Taiwan），為得獎次數最多的臺灣銀行業者，再創金融業新紀錄。

《The Banker》（銀行家）為英國金融時報《Financial Times》集團旗下國際刊物，自1970年起依據第一類資本規模（Tier 1 Capital）排名全球一千大銀行，今年以總計超過2000筆財務資料、涵蓋102個國家、超過1260家銀行業者綜合評比，榜單為各國金融監管單位參照依據，是目前全球唯一具系統性準則衡量銀行營運規模與績效的榜單，備受國際金融業者及各界高度重視。

中國信託銀行憑藉穩健的業務表現、持續落實資產品質及資本適足率控管，今（2022）年再度以第一類資本規模115.9億美元，較去年成長6.58億美元的佳績，六度蟬聯《The Banker》（銀行家）全球一千大銀行榜單，位居臺灣龍頭寶座。

另一方面，《Euromoney》（歐洲貨幣）頒發予中國信託銀行「臺灣最佳銀行」（Best Bank in Taiwan），主要關鍵為認同中國信託銀行擘劃清晰的策略藍圖，聚焦數位轉型、永續金融及拓展海外版圖三大主軸，積極帶領金融業開展多項商業創新及永續變革，即便面對金融市場動盪及新型冠狀病毒（COVID-19）疫情的考驗，依然穩健發展；持續提升企業獲利的同時，也展現堅強經營韌性，成功深化客戶忠誠度，卓越表現穩居業界領先地位，因而再度奪下殊榮。

中國信託銀行近年積極投注數位科技並推動核心系統轉型，攜手不同領域的產業龍頭一起研發創新，透過強強聯手的加乘效益，成功打造多項全新商業模式。面對全球氣候變遷風險，中國信託銀行亦肩負起推動「淨零排放」（Net Zero）的關鍵要角，自願遵循聯合國「責任銀行原則」（Principles for Responsible Banking, PRB），制定氣候風險治理政策，於銀行內部訂定明確的永續發展商業策略，將資金導引至綠色產業，積極透過融資及投資等工具發揮金融正面影響力，藉此驅動企業轉型，攜手客戶一起推動低碳經濟，打造負責任的金融生態圈。

今年以來，中國信託已累計榮獲國內外超過140項大獎、38項專利肯定，充分顯見金融韌性及穩健營運。展望未來，中國信託銀行將持續掌握疫後新常態下的業務機會，導入新一代科技架構，優化營運品質並有效支援數位時代下的創新業務模式；藉由打造結盟生態圈的策略方針，創造便民的數位金融場景服務，致力成為客戶及股東心目中，最值得信賴的金融服務機構。