半導體雷射器領域供應商II-VI公司（納斯達克股票代碼：IIVI）與專攻鍺矽（GeSi）光子技術的CMOS SWIR光學感測廠光程研創Artilux在18日聯合宣布展示新一代3D感測攝影機，提供更寬廣的偵測範圍和更高的成像解析度，大幅增強感測效能，優化元宇宙生態圈的使用者體驗。

市場對元宇宙基礎架構的投資持續蓬勃發展，同時也驅動了感測器需求的成長，以協助用戶實現更為逼真和身歷其境的虛擬體驗；因此，II-VI公司與光程研創結合雙方各自專有的技術優勢。

亦即II-VI公司在磷化銦（InP）半導體雷射器的專業技術，以及光程研創在鍺矽感測器陣列的獨家技術，共同推出能運作於短波紅外光（SWIR）-1380nm波段的新世代微型3D感測攝影機，相較目前市場上大多運作於940nm波段的3D感測攝影機，此款產品明顯擁有更優越的效能。

藉由設計一款能夠運作在1380nm而非僅在940nm波段的攝影機，我們可用更強的明亮度照射場景，在獲得絕佳效能的同時維護人眼安全。此外，大氣在1380nm波段比在940nm吸收更多的太陽光，可減少背景光的雜訊干擾，大幅改善訊噪比，進而讓攝影機能提供更長的偵測距離和更高的成像解析度。」

II-VI公司提供了高度整合的SWIR發光模組，內含InP邊緣發射雷射器，可提供最高2W的輸出功率和光學擴散器，採用表面貼裝技術（SMT）製程的封裝，帶來低成本和高品質的組裝；光程研創的攝影機特點為搭載高頻寬和高量子效率的鍺矽SWIR感測器陣列，建立於具高度擴展性的CMOS技術平台之上；此款結合雙方先進技術實力的產品，可望在消費性與車用市場實現更廣泛多元的深度感測應用。