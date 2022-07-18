76歲國際名導吳宇森因疫情3年未露面，在加拿大奇幻國際電影節拄著拐杖現身，領取導演終身成就獎，是他繼威尼斯影展終身成就獎、韓國釜山電影節終身成就獎後，獲得的第3座終身成就獎，今天也開始接受一連串影展安排的訪問活動。

加拿大奇幻國際電影節是全球疫情大爆發後，吳宇森難得排除萬難參加的大型國際電影節活動，酷愛電影的他，在出發前差點無法成行，因為他機伶的小孫女慧蘭，喜歡跑給全家人追，連吳宇森都拉不住她。

資深媒體人倪有純表示，吳宇森在上一部電影《追捕》後，回美國籌拍新片遇到全球疫大爆發，只能待在好萊塢家中看電影跟寫劇本。近1、2年，吳宇森閒暇時剛好在家中含飴弄孫，而他拄拐杖出席加拿大奇幻國際電影節，正是為了保護剛滿21個月正值活潑、好動期的小孫女，他因擔心孫女橫衝直撞才自己不小心跌倒扭傷腳踝，也因為復原狀況很好，醫生放行讓他參與電影盛會。