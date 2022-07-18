由亞美尼亞舉辦的2022年「第33屆國際生物奧林匹亞競賽」成績17日揭曉，在65個國家、62個參賽隊伍238名參賽學生中，共獲得3金1銀佳績。

我國代表隊由國內大學20多名教授組成輔導團隊負責培訓，歷經國內初選、複選、選拔營及決選營4階段，從3909名學生當中選出4名代表我國參加比賽。

今年比賽在7月10至18日舉行，大會於17日公布成績並舉行閉幕典禮。我國代表隊4位選手中，台北市立建國高中黃與真、嘉義高中劉宸安以及黃亮昕等3人得金牌，台中一中胡凱捷得銀牌，表現相當出色。不過大會今年未公布團體賽的排名。

為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可依獲獎別保送或推薦大學院校。另於競賽獲金牌、銀牌、銅牌者，分別可獲得教育部頒發新臺幣20萬元、10萬元與5萬元獎學金，但同一年度獲得同一學科或不同學科2種以上獎項者，擇最高獎額辦理。

教育部國教署表示，本競賽明年由阿拉伯聯合大公國主辦，將持續選、培訓優秀學生參與競賽，以促進國際交流並爭取榮譽。