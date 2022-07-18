康建生技4死1傷命案，兇嫌李鴻淵行刑式槍決動機引發諸多揣測，死者賴彥予、張嘉綺分別在公司擔任總會計、會計主任，其中賴彥予是賴敏男女兒，在公司內算是財務大臣，而公司靈魂人物賴敏男重傷昏迷、未脫離險境，目前公司內部已決定暫停營業，全公司約70名員工都留職停薪。

據ETtoday報導，1名康建生技內部員工透露，雖然技術人員未有傷亡，但公司的靈魂人物賴博士重傷、未脫離險境，加上總會計賴彥予（賴敏男女兒）以及會計主任張嘉綺均已身亡，目前公司已決定暫停營業，全公司約70名員工都留職停薪。

創辦人賴敏男遭射擊，子彈從左耳後方進入後碰到頭骨轉向左眼眶骨，卡在眼眶骨與顳骨肌肉層中，未射入腦部，目前手術後左後頭蓋骨仍未關閉，賴敏男對痛覺有反應，眼睛仍無法張開，腦壓監測器顯示腦壓穩定、未偏高，術後生命狀況穩定，昏迷指數維持在5分，這2周都是觀察期。

而南投地檢署指出，4名死者頭部均有1致命槍傷，其中2名死者顱內有殘留彈頭，李鴻淵犯罪嫌疑重大，有事實足認有逃亡、串證、滅證之虞，向法院聲請羈押獲准，15日23時許遭收押禁見；另其同鄉好友、養生館的賴姓經理經檢察官訊問後，認涉犯刑法第164條第1項藏匿犯人罪嫌重大，命交保5萬元。