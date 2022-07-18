台北市政府預計21日再推出熊好券振興方案。但北市議員郭昭巖指出，過去熊好券所有登記店家中，竟有5000多家店沒有任何民眾持券消費，質疑振興效果有限。台北市產發局表示，由於有店家屬百貨精品業，單價較高導致乏人問津，將進行檢討調整。

郭昭巖調閱發現，去年藝文券、市集券、饗購券整體使用率都有9成，其中運動券發行20萬張，但實際使用張數僅10.7萬張，整體使用率只有53.8％，住宿券發行5.7萬張，使用張數僅3.3萬張，整體使用率58.2％，住宿券使用率最低，代表對疫情受創最重的觀光旅遊產業，振興效果仍不彰。

郭昭巖也發現，熊好券登記店家中竟有5000多家沒有任何民眾持券消費，質疑消費過度集中，獨厚大賣場、連鎖店，如市集券第一波至第三波登記店家數為3984至4500家，但有2119家無民眾持券消費店家，饗購券有1萬1729至1萬2030家，無民眾持券消費店家更高達3206家。

她說，北市府推出熊好券是要促進經濟，但振興效果仍有限，應想辦法讓振興有感，而非頭痛醫頭、腳痛醫腳，最後治標不治本。

北市產發局表示，商業處、市場處未來會針對熊好券特定部分加碼，例如將市集券再區分成地下街、夜市、市場三種類型，引導民眾前往政府希望他們去的商家。

產發局也說，有針對熊好券店家進行分析，發現有許多申請店家屬百貨精品業，單價較高所以乏人問津，也有店家沒特別宣傳因此無人用券消費，未來會針對店家集中收券、部分店家沒收到券等問題檢討並調整。