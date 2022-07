塞爾維亞名導庫斯杜力卡的作品是影展常客,繼7年前「地下社會」修復上映後,90年代末的「黑貓白貓」也將登台,如果喜歡他以魔幻寫實風格編織的人間喜劇,8月將可大飽眼福。

現年67歲的庫斯杜力卡(Emir Kusturica)獲獎無數,被譽為「全世界最會得獎」的導演。他深得捷克電影黑色幽默批判的真傳,又因身處動盪的巴爾幹半島,讓他將兩種極端作為結合,作品風格鮮明,混合瘋狂及悲喜劇的諷刺。

庫斯杜力卡27歲便在國際影壇嶄露頭角,1981年的「你還記得杜莉貝爾嗎?」(Do You Remember Dolly Bell?)在威尼斯影展亮相即已驚艷四座,首部劇情長片就拿下最高榮譽的金獅獎;4年後他的第2部劇情片「爸爸出差時」(When Father Was Away on Busine)又拿下坎城金棕櫚獎,並入圍奧斯卡最佳外語片。

80年代末至90年代初,庫斯杜力卡以「流浪者之歌」(Time of the Gypsies)獲坎城影展最佳導演獎,與好萊塢明星強尼戴普合作的首部英語電影「亞歷桑納夢遊」(Arizona Dream)也獲柏林影展評審團特別銀熊獎;更驚人的是1995年「地下社會」(Underground),更讓庫斯杜力卡再奪下坎城影展金棕櫚獎,將他的導演生涯推向另一波高峰。

然而「地下社會」因部分人認為觀點過於親近塞爾維亞,政治爭議伴隨而來,庫斯杜力卡一度萌生退意,直到1998年的「黑貓白貓」(Black Cat White Cat),這部以吉普賽人為主角的喜劇,看似輕巧歡樂,但同時在嬉笑怒罵間,展現出許多身處國家的現實面,魔幻寫實的風格,又讓庫斯杜力卡拿下威尼斯影展最佳導演銀獅獎。

「黑貓白貓」4K數位修復版繼去年坎城影展世界首映後,8月12日將搶先亞洲在台上映。全片描述一事無成的馬可,為擺脫貧窮潦倒的生活,決定抓住眼前發財良機,冒風險走私汽油。為了湊足本錢,馬可和兒子柴爾向當地黑幫教父葛加借款,並和地痞流氓達登聯手。

沒想到出師不利,馬可再一次意外中弄丟貨品,讓氣急敗壞的達登找上門討債,強逼馬可的兒子柴爾與自己的妹妹艾芙蒂妲結婚。但艾芙蒂妲死也不嫁,柴爾也早已對美麗的吉普賽女郎心有所屬,因此兩人決定在結婚當天引發混亂,各自逃走。

吉普賽人一向是庫斯杜力卡電影的軸心之一,特別是「黑貓白貓」許多演員均是業餘,更讓片中一些即興之作成為神來之筆,這也是「黑貓白貓」另一迷人之處。(編輯:屈享平)1110718