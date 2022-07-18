初嚐禁果就這樣被壞！有男子在網上分享自己和女友在野外車震，他非常謹慎的觀察四周有無他人與車，甚至看了15分鐘後才開始動作，正當兩人在最開心的時刻，女友突然直呼有警車，害他性致被破壞，與女友直挺挺的坐在車內3分鐘後，警車才稍微看了車內離開；網友也直言「原來是你，這個小壞壞」。

一名男子在「Dcard」論壇發文，由於他和女友臨時訂不到休息的地方，因此，就在重劃區看了四下無人、無燈的狀況下，想要和女友「來點刺激的」，於是把車停妥後，將車內、車外會發亮的燈都關起來，和女友在後座醞釀了一下，也觀察四周有無人經過，等了15分鐘後，確定沒半輛車半個人經過，於和開始和女友「兵兵蹦蹦」。

男子和女友在戶外車震突遇警車，大嘆「初嚐禁果」就這樣沒了。（翻攝自Dcard）

正當兩人歡愉到最高潮時，女友突然冒出「有警車開過來欸」，原以為警車只是路過，沒想到警車卻在他們的車輛後方停住，並閃個爆亮的警示燈，他和女友直挺挺的靜靜坐在車內3分鐘，連褲子都不敢穿起來，正當心中想著該怎麼辦時，警車便緩緩的開到車子左側，稍微看了車內後離去，大嘆「初嚐禁果就被警察這樣搞一下可以講一輩子了」。

文章一出，網友紛紛留言表示「他們絕對是故意的」、「沒有搜索令你可以不用理他們」、「認真說個，有些警察是故意要看戲」、「原來是你，這個小壞壞」、「回家做就沒這問題了啦」、「直接晃給他看不會，告警察偷窺罪啊」。