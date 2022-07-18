壽險業買素地風險超大。金管會18日公告，新光人壽2014年及2015年購入新北市三重區土地，由自用改投資用，但表定的旅館至今仍未開發完成並有收益，等於取得素地逾5年未完成開發，開罰100萬元，而新壽3月因新板傑仕堡被罰300萬元、7月6日因台北市中正區土地被罰100萬元，累計500萬元，躍升壽險前七月被罰的最大苦主。

依金管會規定，壽險業取得不動產必須即時利用並有收益，目前最低收益率要達2.47％，至於之前取得的不動產，則依取得當時的規定，計算最低收益率，若是取得素地，必須二年內完成開發，若來不及者，要專案申請延長。

保險局上半年共22件罰鍰案，罰鍰金額共2,210萬元，最大苦主是新光人壽、宏泰人壽及台新銀行保代部各被罰300萬元，併列第一。

其中，新光人壽及宏泰人壽都是因投資不動產，不符相關規定被罰300萬元，宏泰人壽是因2010年及2011年取得淡水土地，進行建案開發，向金管會四度申請延長開發，直到2019年屆滿，一期只賣出5戶及4個車位、二期賣出16戶及18個車位，三期完全沒有賣出，達成率分別為3.57％、9.2％及0％，被開罰300萬元，且限2023年第三季及2024年第二季前，要出售或出租被罰的標的。

新光人壽則是在7月連被罰二筆不動產，一是2009年及2010年時取得的台北市中正區土地，預定要蓋「豪宅」，在展延開發期間新壽又變更設計，導致至今仍未完成開發，被罰100萬元，二是18日再因新北市三重區土地，新壽原本說要蓋自用大樓，後變為出租用的三重水漾傑仕保，但也尚未完成開發，再被罰100萬元。

等於新壽前7月已因不動產投資被罰500萬元，暫居壽險被罰鍰的第一大苦主。