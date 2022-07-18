沃旭能源18日宣布，風機系統商-西門子歌美颯（Siemens Gamesa）如期完成組裝111座風機機艙。其中75座，則由西門子歌美颯位於台中港的機艙組裝廠完成，讓風機機艙成為風機零組件在地化重要的第一步，後續還須仰仗各風場業者接棒、協力持續向前。

沃旭2018年4月獲配大彰化東南及西南第一階段離岸風場900MW（百萬瓦）裝置容量，隨即在同年10月宣布西門子歌美颯為風機首選供應商，負責為台灣首座大規模遠岸離岸風場提供111座8MW風機。

在審慎評估在地產業鏈整體發展潛力後，沃旭除了111座風機塔架在地生產外，也要求西門子歌美颯加速在台中港建置風機機艙組裝廠，作為風機系統在地化的額外項目。

沃旭2019年4月做出大彰化東南及西南第一階段風場最終投資決定後，也正式與西門子歌美颯簽署供應合約，協力促成亞太首座、同時也是歐洲地區以外第一座風機機艙組裝廠落腳台灣。

這座風機機艙組裝廠同年9月舉行動土典禮，歷經2年的努力，2021年6月順利完工啟用、9月首座台灣自主組裝機艙，正式亮相，過程中特別感謝主管機關-經濟部、能源局、工業局的支持、及港務公司台中分公司的協助。

沃旭表示，機艙組裝是一項專業的工藝，每座8MW風機機艙重達400噸，其中包含輪轂（hub）、發電機及後段（backend）等三大組件。由於電纜密布、噸數龐大，工作人員必須經過嚴格培訓，包括工具訓練、電纜訓練、螺帽旋緊訓練等。

西門子歌美颯引進約30位丹麥資深技師來台，共培育80位台灣本地機艙組裝人員，目前位於台中的機艙組裝廠平均10天可組裝一座機艙，每座機艙組裝人力達50位。

由金豐生產的111座風機塔架全數交貨，加上本地組裝75座機艙，也如期完成。這不僅是沃旭、西門子和在地供應商的努力，也是公私協力的最好例證。沃旭將秉持專業、以穩健務實原則落實在地化，希望和供應鏈夥伴為創造離岸風電產業最大價值而努力。