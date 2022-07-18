25歲DJ藍星蕾（Amber Na）出生於馬來西亞，五官甜美的她擁有沙漏型S曲線與E級上圍，過去因一張辣照被網友封為「平交道女神」。她近日在台灣工作，16日在高雄有表演活動，照片中她穿著藍色比基尼，畫面十分清涼，活動結束後她轉發網友拍攝影片，傲人上圍隨著音樂節奏晃動，讓網友們看到鼻血狂噴。

藍星蕾預告自己會參加Water Boom 2022的活動，7月16當天她現身高雄嘉信22號遊艇碼頭，身材火辣的她當天穿著藍色比基尼和牛仔短褲，藍星蕾擁有E級上圍，被網友戲稱為核彈級身材，照片中藍色比基尼已經很大件了，但還是無法包住藍星蕾的美胸，青春亮麗的打扮獲得網友一致好評。

而她今（18）日在限時動態中分享別人記錄的她，影片中藍星蕾在舞台上，一手舉著麥克風一手不斷與台下歌迷揮手，寵粉的她更伸出手與前排觀眾們輕輕碰一下，伸出麥克風和台下觀眾合唱，場面氣氛熱烈，遠處還有觀眾用水槍射台上的藍星蕾，讓她的頭髮和衣服都濕透了，也有不少粉絲舉著手機記錄當下畫面，性感景象讓台下男性觀眾看到目不轉睛。

5月藍星蕾分享她去花蓮大嗑燒肉的美照，畫面中藍星蕾上身穿水藍色背心，衣服的低胸設計讓她的兇猛車頭燈藏不住，大曬事業線的U領下還開了個淺淺的「V」，原來在UU中間有一個愛心造型的鐵環，讓視覺更加集中在她不見底的深溝，瞬間電暈所有網友，狂刷愛心告白。