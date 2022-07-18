大陸國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍今（18）日在北京舉行的全國港澳研究會研討會上嚴詞示警，稱對一切「反中亂港」勢力堅決打擊、不留縫隙，堅決與美西方外部勢力作鬥爭；膽敢挑戰一國兩制底線、膽敢「反中亂港」者，「必將受到嚴懲」。

夏寶龍致詞時表示，制定香港《國安法》、修改完善香港選舉制度，以及與「反中亂港」勢力及其背後的美西方外部勢力作鬥爭，都是為了確保一國兩制不變，並捍衛香港的法治、民主、人權、自由。任何人、任何時候，膽敢挑戰一國兩制底線，膽敢反中亂港、反中亂澳，必將受到嚴懲。

夏寶龍強調，每位港澳居民都是「愛國者治港」、「愛國者治澳」的參與者、實踐者、受益者，而不是旁觀者。他接著重話警告，全體港澳居民都應警惕反中亂港、反中亂澳分子賊心不死，美西方外部勢力不會甘心，隨時可能反撲。落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」，必須對一切反中亂港、反中亂澳勢力堅決打擊、不留縫隙，堅決與美西方外部勢力作鬥爭，把香港、澳門守護好。

夏寶龍引述大陸國家主席習近平的話：「維護國家主權、安全、發展利益是一國兩制方針的最高原則」，並稱「一國」是根、是本，沒有「一國」這個根本與前提，就不存在「兩制」。「一國」不是抽象的，「一國」就是中華人民共和國，社會主義制度是中華人民共和國的根本制度，中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵，所有香港居民應該自覺尊重和維護國家的根本制度。

夏寶龍說，北京實行一國兩制，一個重要的戰略考量，就是要保持香港的獨特地位和優勢、保持香港長期繁榮穩定。這是一項長期戰略，不是權宜之計。只要有利於保持香港獨特地位和優勢的，就不遺餘力去做，反之就堅決反對。