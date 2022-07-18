「王者之聲演唱會」昨在台北華山Legacy舉辦。（索尼音樂提供）

新生代實力歌手柏霖PoLin、邱軍、阿蘭、同理、王彙筑、張凱喆、Ace昨（17日）舉辦「王者之聲演唱會」，並邀請一起比賽的九九、李杰明和踢館魔王徐暐翔同台演出，接連演唱比賽時深深打動歌迷的歌曲，讓粉絲重溫比賽時的感動，見到滿場支持他們的歌迷，他們異口同聲說：「再次的合作沒有比賽的壓力，只想帶給大家最好的演出，我們都非常享受舞台，還有回娘家的感覺，很感動！」

比賽時的主持人Lulu黄路梓茵百忙到場力挺，並當場變身急智歌后改編〈流浪記〉歌詞，將他們一一唱進歌中，還加碼清唱一段〈好喜歡你〉，笑說：「其實從比賽時就很想唱歌了，今天終於如願了。」是送給台下歌迷的大彩蛋。「王者之聲」演唱會由阿蘭率先登場，演唱完新歌〈Deep Love〉後，他請粉絲再耐心等待一下，「這首歌改到下個月才會正式上架，因為原本的發行日期撞到周杰倫」。

演出成員「忙內」Ace在演唱會上大展饒舌功力，也展現之前瘦身近10公斤的成果，帥氣登場，連續三首饒舌歌曲讓大家看到Rap Kid的蛻變成長！邱軍以穿透力十足的歌聲演唱在數位平台衝出好成績的個人首支單曲〈不是不會痛〉，歌迷都跟著他大合唱，之後演唱〈趁我還會記〉時看到為了他特別從屏東開車北上的家人們，他一度哽咽，唱完後堅稱：「我很堅強，我沒有哭喔。」並和張凱喆、Ace和柏霖驚喜改編霸佔數位平台冠軍長達七個月的神曲〈如果可以〉，特別加入RAP元素，呈現完全不同的氛圍。

當全場陶醉在他們的演出時，柏霖突然說：「我們真的都不太會說話，好像需要一位真正的主持人。」此時Lulu黄路梓茵驚喜現身，讓全場粉絲驚呼連連，Lulu看著他們一路從比賽到各自發行單曲，站上演唱會舞台，現場急智改編〈流浪記〉歌詞，將七位歌手唱進歌中，妙語如珠趣稱自己是上台「喇底賽」的，又唱了自己的〈好喜歡你〉，不過現場歌迷喊著還想聽，讓Lulu笑說：「你們一直叫我唱『蜜大腿』，其實是〈腿之歌〉啦！」全場觀眾笑聲不斷。