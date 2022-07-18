鹽水雞攤位提供多樣蔬菜供民眾挑選，不過有女網友最近去買鹽水雞時，發現攤位上竟有一個從未見過、如綠果實般的蔬菜，由一瓣一瓣的果肉組成，讓她相當好奇其確切名稱是什麼，對此有老饕解答，這個蔬菜的真實身分是晚香玉筍，「吃起來很清爽，川燙清炒都很好吃」。

一名女網友在臉書社團「廚藝公社」發文指出，13日晚上去買鹽水雞時，發現一個從沒吃過的蔬菜，從附圖可見，該蔬菜外觀形似松果，由一瓣一瓣水滴狀的果肉組成。

她表示，雖然當下有向老闆詢問這個蔬菜的名稱是什麼，但因為老闆帶著口罩，所以她沒聽清楚名稱，只記得發音類似「天仙」，且老板太忙，她也不好意思再次詢問，因此發文請教網友。

女網友在鹽水雞攤位上發現如綠果實般的蔬菜。（圖／翻攝自臉書社團廚藝公社）

貼文一出，有老饕立刻認出它的真實身分是「晚香玉筍」，更透露其口感，「吃起來很清爽，川燙清炒都很好吃」，「口感跟蘆筍差不多，可以川燙，會多一點脆度，隨便加個蒜頭、蝦仁就很好吃了」。

根據《康健雜誌》報導，晚香玉筍俗名「夜來香」，全株包含葉子、果實、地下莖塊和花苞都可以吃，且高纖、低熱量，加上味道不重，與各式食材都很百搭，不過經常有民眾會將它與蘆筍搞混。