政治人物的「私德」問題重要嗎？王必勝今(18日)接任中央流行疫情指揮中心指揮官第一天，首場記者會就被媒體單刀直入進攻，二度提問他之前的外遇事件，追問：「太太諒解了嗎？」讓王必勝只能尷尬結束記者會。對此，PTT有網友問卦：「私德是人民會考慮的因素嗎？」不少鄉民點出關鍵「看顏色」、「綠能你不能」。

王必勝2021年10月26日爆出外遇，被媒體多次拍到與小15歲的林姓護理師及其孩子一起出遊，疑似是二人生的女兒，事發後王必勝全盤否認有婚外情，聲稱他與林姓護理師只是認識很久的同事兼朋友，孩子也不是他的，是林姓護理師與前男友所生。

王必勝今接任指揮官後的首場記者會，面對記者尖銳提問外遇事件，醫療應變組副組長羅一鈞還故意先回答，替王必勝爭取思考時間，但輪到王必勝講話時，卻直接裝作沒聽到外遇提問，用手勢示意其他記者繼續提問。之後記者二度提問：「太太原諒了嗎？」王必勝則直接結束記者會。

其實政治人物涉及不倫醜聞，王必勝絕非首例，有網友今(18日)在PTT八卦板問卦：「一個人的私德，會是人民考慮的因素嗎？比如酒駕、外遇之類的，我看某個島上的人民好像就愛這幾味的？」

鄉民迴響熱烈：「私德只檢視另一陣營用的」、「不會，只考慮顏色」、「看顏色跟黨證」、「你看檯面名人哪個不是活得好好的」、「如果不會，柯林頓就不用道歉了」、「哪個民主國家選舉沒在檢視私德的」、「抄跑算私德嗎」、「給反對那邊高興用的」。

也有人回應，「有群人越壞死忠越愛」、「綠色不會，那是用來攻擊藍白用的」、「主流民意就是看顏色，其他都嘴好玩的」、「藍白黃的話會，綠的不重要，你看婦女部安靜多久了」、「綠能你不能」、「綠色是原諒的顏色」、「綠色的私德不重要，藍白要像聖人才能選」、「顏色對了從100分開始扣，顏色不對0分開始」。