明（19）日由於太平洋高壓開始西伸、增強，各地大多為多雲到晴，午後中南部、大台北地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，清晨中南部沿海地區亦有零星短暫陣雨。中午前後台北市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，氣溫恐飆破36度。

中央氣象局表示，由於台灣在高壓邊緣，明日各地大多為多雲到晴，午後中南部、大台北地區及其他山區、近山區平地會有局部短暫雷陣雨，降雨有機會比今天更為明顯，中南部沿海清晨則有零星短暫陣雨。

氣象局預測明日大台北地區、中南部及山區都有午後雷陣雨。(翻攝自中央氣象局)

溫度方面，各地天氣持續炎熱，高溫約在33至35度，大台北、宜蘭、台東地區及花蓮縱谷、屏東近山區或河谷有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強。

氣象局說明，未來一周迎向大暑，天氣沒有不熱只有更熱，高溫大多34至35度，局部36度。周三（20日）各地大多為多雲到晴，高壓勢力尚未完全伸展至台灣，午後中部以北地區及其他山區、近山區平地出現局部短暫雷陣雨的機率高，東南部及恆春半島也有零星短暫陣雨。

周四至下周日（21日至24日）太平洋高壓中心來到台灣附近，午後對流將受到抑制，只有山區午後會有零星短暫雷陣雨，因此各地大多為晴朗、炎熱的天氣，大台北有機會再度出現37度左右的高溫。