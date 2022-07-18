劉雨昕身著重工釘珠夾克，造型帥氣十足。(SM娛樂X劉雨昕工作室提供)

BoA為新歌積極學習中文。(SM娛樂X劉雨昕工作室提供)

劉雨昕（Xin）新歌〈Better〉攜手第一代韓流天后寶兒（BoA）合唱，今（18日）上午11點釋出，隨即登上微博熱搜話題榜，海報主視覺由劉雨昕和寶兒背對各據一方，一黑一白視覺反差和構圖完美，相當吸睛！這首歌也是BoA出道20周年紀念專輯的主打歌，一開始以低沈Bass開場，進入副歌則轉身一變為充滿爆發性節奏的R＆B舞曲，劉雨昕則描述這首歌，「在寫愛情裏不要猶豫，該坦蕩地爭取愛情！」

此次對於中文版〈Better〉的演繹，兩人均十分重視，都為此付出了很多努力，BoA積極學習中文發音咬字進行錄音，劉雨昕更是首次嘗試R＆B風格的舞曲，期待兩位歌手悠揚動聽的嗓音和精彩炸裂的舞蹈帶給大家全新的視聽感受。

劉雨昕是新生代備受矚目的歌手、舞者、製作人，在此次雙人合作曲中，劉雨昕獨特的嗓音重新詮釋歌曲的起承轉合，為歌曲帶來新鮮感。當SM娛樂總製作人李秀滿聽到劉雨昕的音樂作品後，對專輯製作及藝人的音樂能力給予了高度評價及專業認可，並認為劉雨昕是新一代的「亞洲新星」，SM娛樂即刻鎖定到了她，促成了此次跨國合作。