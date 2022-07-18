國際匯市近來震盪劇烈，美元呈現一枝獨秀，本周包括歐洲央行與日本銀(央)行都將召開決策會議，前者料將啟動2011年來首度升息，後者則是持續按兵不動，決策結果將牽動匯市的走向。

在市場出現歐央不排除一口氣升息2碼的預測帶動下，歐元對美元周一升至1.0160美元，大漲0.7％。美元對日圓亦走貶0.2％，至138.26日圓。追蹤美元對6大對手貨幣表現的美元指數則大跌0.7％，來到107.34。

本周市場關注重點在周四，當天日銀與歐央將先後公布決策。日銀的部份應無懸念將按兵不動，由於通膨率與其他國家比較相對偏低，加上日銀早已表態將維持超寬鬆貨幣政策，預料基準利率仍將維持於歷史低點一段時間。歐央幾可篤定會有大動作，根據路孚特的資料，市場預估最少會升息1碼，而升2碼的機率也有35％。市場並預估年底前歐央將升息160個基點，意即接下來4次決策例會至少會有一次升息2碼。

寶盛集團（Julius Baer）就喊出歐央本周例會可能升息2碼，該銀行發布最新研究報告指出，「鑒於通膨加速上揚與歐元走貶，我們預估歐央將做出升息50個基點的決策，可能有助於紓解歐元短線連連破底的壓力。」

不過，寶盛還指出，歐元短線即使反彈漲幅也有限，因為市場預期美國升息速度還是遠快於歐央，而且歐洲還有經濟衰退的疑慮。

市場分析師普遍認為，由於經濟展望惡化，歐央後續升息的機會開始變小，投資機構Muzinich公開市場共同主管暨基金經理人卡斯楚（Tatjana Greil-Castro）表示，「我們無法預測歐央9月例會的決策動向，因為在這之前會有許多的變數。」

盛寶銀行（Saxo Bank）則指出，歐央雖然規畫本周例會將升息1碼，「但升息動作已太遲，升息幅度也太少。」該銀行還表示，本周例會的另一個重點將在於反崩解的政策工具，尤其是義大利政治風險升溫，歐央將宣布新工具，以抑制歐元區債市的壓力。