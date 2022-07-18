台北市長選戰是年底九合一選舉的一級戰區，各政黨都有輸不起的壓力。根據《中國時報》最新民調，在台北市長參選人中，民進黨提名的陳時中支持度為24.2%，國民黨提名的蔣萬安23.9%，民眾黨支持的黃珊珊為22.2%。對此，名嘴羅友志今（18）日就指出「其實關鍵深藍票被朱立倫趕跑」，引發討論。

羅友志在網路節目《友話直說》中，分析了這次《中國時報》的最新民調，他坦言，年底台北市選舉，國民黨的基本盤就叫做「泛藍、深藍」，但這次國民黨主席朱立倫訪美喊出了「親美反中」，年輕人不投給蔣萬安，深藍的票又不願意出來，羅友志坦言「關鍵深藍票已經被朱立倫趕跑」。

同時羅友志也分享，曾經有深藍大咖跟他說，「很不爽朱立倫親美抗中，也很不爽現在整個國民黨軟弱無能、更不爽蔣萬安不會認人」，羅友志指出「這也是蔣萬安最大的弱點，不認人」，他也說國民黨這些人只看關鍵人物，「若是這一票就沒了，那這一票就代表影響著三、四千票」。