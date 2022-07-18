為防範房地產行業風險蔓延升溫，天津市住建委近日傳出一份「關於摸排房地產開發企業需要向金融機構貸款情況的緊急通知」，為幫助房企解決項目建設資金困難，支援企業加快工程建設，緊急調查摸排房地產開發項目需要向金融機構貸款情況，並請各房企16日前填寫相關調查表回傳。

綜合陸媒報導，儘管天津市住建委並未公開回應「通知」是否屬實，不過多家房企稱，已收到相關通知。

事實上，隨著各地爛尾建案增多，購屋民眾集體停繳房貸的風波快速蔓延以來，儼然形成影響社會安定的因子，大陸官方也高度重視。

大陸銀保監會17日深夜就表示，爛尾樓停貸事件後，銀保監要求包括指導銀行做好具備條件的信貸投放，協助推進項目快復工、早復工、早交付；加強與客戶溝通，個性化地滿足居民客戶的不同需求；以及滿足房地產企業合理融資需求，支持租賃住房建設和併購等措施，千方百計「保交樓」。