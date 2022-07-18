新竹喜來登「大廳酒吧」限時推出「盛夏繽果派對」個人下午茶套餐，供應多款盛夏水果主題甜點及鹹點。（新竹喜來登提供）

新竹喜來登推「盛夏繽果派對」，即日起至8月28日，每週五、六、日，下午2點半至5點推出「盛夏繽果派對」下午茶，供應個人下午茶套餐，加入近年熱議崛起的健康茶品康普茶，讓甜點控盡情享用澎派香甜的鮮果美味，也能暢享清爽無負擔的特調健康茶飲。

搭配7款盛夏水果主題甜點、精選鹹點及附餐飲品，水果主題甜點包含使用北海道頂級乳源製作濃郁乳香交織清甜瓜香的「哈密瓜生乳蛋糕」，香濃百香果搭配紫蘇獨特風味「紫蘇百香果蛋糕」，香甜多汁的盛夏芒果加上香檸甘那許將經典「芒果布丁」完美變身驚豔新口感，「玫瑰荔枝覆盆子Ispahan」富有濃烈玫瑰花香與清香荔枝、酸香覆盆子的三重味蕾重奏，飲品選擇除了各式唐寧花茶、咖啡，更提供近期討論度激增的健康茶飲─康普茶，除了原味冰飲，還有「芒果薰衣草康普茶」、「百香檸檬康普茶」兩款特調口味，「盛夏繽果派對」下午茶套餐每位480元＋10％服務費，更多「盛夏繽果派對」活動內容請洽(03)620-6000。