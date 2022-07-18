台北市長選舉是年底九合一大選的一級戰區，根據《中國時報》最新民調，民進黨提名的陳時中支持度24.2%，國民黨提名的蔣萬安23.9%，民眾黨支持的黃珊珊22.2%。資深媒體人羅友志18日直言，「年輕族群絕對不會投給蔣萬安，黃珊珊的固票能力比蔣萬安好」，引發討論。

羅友志在網路節目《友話直說》中表示，《中國時報》的民調可信度很高，「陳時中真的非常強，這個的民調真的是標準的『三腳督』，羅友志也指出，在這場真正的「三腳督」中，年輕選票將首次發威，因為台北市從來沒有真正的在藍綠對決之下「年輕人投票」，之前都是柯文哲對上民進黨，或是柯文哲對上國民黨，現在雖然看起來像是「藍綠白」對決「但某種層度黃珊珊還是藍，沒那麼綠的藍」。

羅友志也坦言，雖然黃珊珊是以無黨籍出戰，但她還是有一點民眾黨的基本盤，羅友志強調，「民眾黨的白，當初就是一些討厭國民黨的『太陽花知識份子』，這一群人變成了民眾黨的基本盤」，羅友志說，這些人支持不了國民黨，「寧願不投黃珊珊也不投蔣萬安」，再來，真的年輕選票發威，「年輕族群絕對不會投給蔣萬安，黃珊珊的固票能力比蔣萬安好」。