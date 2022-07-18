香港天王劉德華出道逾40年形象優良，幾乎沒有負面新聞，脾氣又相當溫和，被譽為「零負評男神」。近日他跨足電影監製，私下的生活也備受粉絲好奇，女星劉若英曾透露過去問過劉德華「你都沒有娛樂嗎？」居然把對方惹毛，被回：「我最討厭人家問這個」。

劉若英2004年和劉德華合拍過電影《天下無賊》，她去年宣傳新專輯時，分享與劉德華合作的經驗，劉若英表示，劉德華整天的行程都被工作排滿，每天一早就去拍戲，結束後接著去錄音，錄音完又要開會，幾乎沒有喘息的時間，就連睡覺時間都被壓縮，「睡沒幾個小時第二天又來拍戲」，看起來根本無閒暇從事休閒活動。

劉若英有天終忍不住問劉德華：「你都沒有娛樂哦？」想不到好脾氣的劉德華竟罕發怒，告訴她：「我最討厭人家問我這個了，因為我的工作就是我的娛樂，我在工作的時候就很開心」，更進一步的解釋，覺得不是只有打高爾夫球或野餐才算娛樂，因為那些對他來說可能反而是痛苦。

事實上，劉德華出道那麼多年還能人氣不墜，除了有觀眾緣，還有為人和善、工作態度敬業；他曾在訪問中透露，有導演讚美過自己守時、勤背台詞，但劉德華卻沒特別高興，反而納悶地認為「這不是演員該做的嗎？」，感嘆時代的標準有變，自己真的沒特別敬業。