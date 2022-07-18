香港女星白雲是著名的性感女神，她以傲人E級上圍、甜美臉蛋，擁有「波神」、「咪神」的美名；近期忙著宣傳寫真書的白雲，在社群平台分享花絮給粉絲，希望能讓買氣更加踴躍，照片中她穿著前後兩片布的洋裝，大露側邊腰身，卻被網友發現疑似下身真空沒穿內褲。

白雲在日前宣布推出人生第一本寫真集，她直呼是：「完成自己多年的夢想之一」，還不忘向粉絲喊話要多多捧場，寫真集《雲遊》將於7月20日正式開賣，她也曬出許多花絮照，向粉絲喊話預訂的還有送漫畫、親筆簽名明信片、親筆簽名海報等物，之後還宣布將會現身書展，照片中白雲穿著米黃色連身洋裝，前後是兩塊布稍微遮擋，側面全部鏤空，秀出側面的渾圓曲線和大長腿，白雲雙手撐在大腿上，看向遠方似乎在放空，照片看起來相當自然，不過有網友發現，由於白雲洋裝露出側面，卻看不見內褲的蹤跡或綁線，懷疑白雲「下身真空？」、「沒穿內褲？」

白雲發文表示希望大家可以看到「性感的健康、高貴、美妙的這些正面信息」，她分享對性感的定義：「性感是最直接的魅力，可以是酮體、笑容、神態、氣味、聲音、文化底藴、智慧、情商等等。因為性感是一種微妙感覺，每個人散發出的性感都不同、能接收到的性感亦不同。散發者如果能找到與自己相輔相成的接收者，便是找到琴瑟和鳴的知音。性感高貴而奇妙，令您賞心悅目、聯想到美好事物。我們對性感的眼光都不同，大家互相尊重便好。」