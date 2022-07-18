網友另揭露，一個群組專門交流如何誘捕未成年少女。（圖／翻攝自微博@梁州Zz）

大陸近日爆出「N號房」風波，網友揭發名為「秘密花園」的網站有大量猥褻、甚至性侵女童及未成年人的影片，並藉此牟利。網友透過簡訊報警後，警方稱已記錄報案內容。相關話題引發大陸社群熱烈關注與討論，但相關微博帳號疑似遭到限流屏蔽。

香港01報導，有大陸網友發表文章「韓國N號房的中國重演」稱，發現一個名為「秘密花園」的網站。該網站的影片分有幾個區，其中一個分區大部份拍攝對象是未成年人，甚至是情色影片。這些影片都需要登錄才可觀看，無法確認影片的拍攝者。網友稱，舉報的初衷是希望警方處理這件事情。

舉報人稱：「受害者小朋友也許什麼也不懂，也許苦苦掙扎，他們怎麼都想不到自己活在地獄裡，還小朋友們一份清白和帶去一點慰藉。小孩心靈上的創傷也許修復不了，但是一定不能縱容這種事情存在和再次發生。務必打擊此網路組織者以及影片拍攝者。中國是法治社會，是以人為本的國家，平民百姓面對如此惡劣的社會環境做不了什麼，因此只能交給正義光明的警方和新聞媒體朋友們！」

同時，另一位網友也舉報，表示一個多達五萬人、名叫「小白菜」的群組，專門誘捕未成年少女。在進群後的半年來，他發現這個群的主要功能，是彼此交流如何利用小紙條、小花仙（線上遊戲）來聚集大批未成年少女，讓不法人士去引誘女孩子。

網友表示，他們的慣用手段是假扮成20歲出頭的知心哥哥，然後和「小白菜」們處對象，他們會用換情侶頭像、打語音、給女孩人民幣100塊錢左右的禮物令她們上鉤，過程要求女孩給他們拍私密照片、裸聊等不法行為。

直到網友在微博揭發的一刻，這個群仍舊活躍不已。網友表示，只是一個晚上沒看訊息，未讀訊息就超過5000條。

目前微博條目「韓國N號房的中國重演」與「韓國N號房在中國重演」合計超過2079萬人閱讀，但是依然未能上到熱搜榜；其他與事件相關的條目，如「國內N號房」、「網友舉報國內版N號房」等也未能上榜。揭發相關事件的微博亦被限流屏蔽。

另有網友表示事情離譜，希望只替明星發聲的大V（微博意見領袖），也替人民發聲，救救孩子。還有網友希望官方能回應「中國N號房」事件。

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