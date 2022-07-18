有名外送員疑似在送餐時被拍下，拍攝地點位於中橫公路上，精湛的過彎技巧，連提供行車紀錄器影片的汽車駕駛都追不上，雖然，途中有出現直線路段，但是，幾個彎之後，已完全看不到外送員的機車。

臉書「記者爆料網」粉絲專頁轉發1段1分多鐘的行車紀錄器影片，影片中的地點位於中橫公路上，有輛汽車突然被外送員騎機車超車，該汽車便踩著油門要跟上外送員，過了2、3彎後，2車之間距離逐漸拉遠，該外送員疑似對此條路十分熟悉，不太見車尾煞車燈亮起。

突然，出現隧道前直線，汽車終於慢慢拉進與外送員距離，然而，過了隧道之後，彎道的幅度加大，外送員依舊輕鬆過彎，但該汽車不得不減速過彎，再過了幾個彎之後，已經不見外送員蹤影；「記者爆料網」也在該貼文寫下「最強外送熊貓，中橫公路送餐完美典範，看不到的車尾燈」。

影片一出，網友驚呆紛紛留言表示「用生命在做外送的熊貓」、「這一趟外送費要給不少吧」、「說不定人家是下班後直接騎車環島」、「哥送的不是餐 ，是寂寞」、「餐點沒灑的話很厲害」、「在送豆腐嗎？」、「為什麼！連車尾燈都看不到」、「轉個彎就不見了」、「比一堆慢速還要垮車道跨線截彎取直好多了」。