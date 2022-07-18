名重機騎士載著女友過彎後，從後方高速撞飛1名自行車騎士，對方摔在路邊昏迷，事後自行車騎士說他當天原本要挑戰一日雙北（北橫+北宜）卻遭撞。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

北宜公路16日發生1名重機騎士載著女友過彎後，從後方高速撞飛1名自行車騎士，對方摔在路邊昏迷，事後自行車騎士回憶過程，他當天原本要挑戰一日雙北（北橫+北宜）卻遭撞，怒嗆「被一對耍帥的大型重機情侶直接撞上，而且是沒煞車直接X！」所幸送醫後無骨折，四肢大面積擦傷，事發影片曝光。

臉書「記者爆料網」曝光事發影片，1輛紅牌重機在北宜山路上高速壓車過彎後往路邊靠，卻疑似未注意到前方路旁有名自行車騎士，重機直接從後方撞上騎士，騎士被撞飛後墜地，大腿處的褲子破掉，腿部有大面積的擦挫傷，送醫後四肢、膝蓋都受傷包紮，照片相當嚇人。

名重機騎士載著女友過彎後，從後方高速撞飛1名自行車騎士，對方摔在路邊昏迷，事後自行車騎士說他當天原本要挑戰一日雙北（北橫+北宜）卻遭撞。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

該名自行車騎士事後在網路發文，他說當天原本要挑戰一日雙北（北橫+北宜）但臨時有事就從礁溪折返，一路上因為擔心危險，都是貼著山壁騎車，沒想到仍遭撞，他無奈說「誰知道，我就被一對耍帥的大型重機情侶直接撞上，而且是沒煞車直接X上！」

該自行車騎士說當下被撞時是直接昏過去，一直到坐上救護車才有零星記憶，送醫後所幸沒骨折，但有皮肉傷和肌肉撕裂傷，他發文提到「我想說的是大型重機我自己很喜歡，也很多好友擁有，但沒人像這位騎士這樣騎耍帥、搶鏡頭為優先，而造成其他用路人的安危，還差點去了。」