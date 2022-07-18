衛福部前部長陳時中投入台北市長選戰，並將中央流行疫情指揮中心指揮官一職交接給醫福會執行長王必勝，陳時中在今(18)日的疫情記者會現身，親手將指揮官背心交給王必勝，離開會場前陳還拿起手帕作勢擦眼角。對此，國民黨立委鄭麗文酸是「鱷魚的眼淚」，怒批陳時中拿公家資源作秀，叫因為疫情而痛失親人的家屬情何以堪？

陳時中今天正式交接指揮官職責給王必勝，他喊話，對現在的防疫團隊有絕對的信心，相信國人也可以放心，「再見了！謝謝！」並深深一鞠躬。隨後陳時中步下講台經過媒體席，面對記者揮手道別，他也忍不住拿出手帕輕輕擦了眼角，作勢抹淚，笑說早上主祕替他準備手帕，拿出來用一下，逗樂現場記者，接著在新任部長薛瑞元、次長石崇良與專家諮詢小組召集人張上淳的陪同下離開會場。

對此，鄭麗文以【鱷魚的眼淚，時中的淚水】為標題在臉書PO文狠酸：「#手很忙。請問一下，這個#造神大會，跟我國防疫説明的關係在哪呢？#不懂就要來問啊！這種操作是在暗示終於送走陳時中這個瘟神嗎？還是最新疫情是陳時中終於要去台北市荼毒市民了呢？」

鄭麗文不留情直言：「尷尬又噁心的畫面結束，指揮中心#才開始公布國內新增18,003例COVID-19確定病例；另外確診個案中新增48例死亡。每天都這麼多人因為新冠離世，民進黨居然還利用防疫記者會造神？送上鮮花？歡樂珍重道別？故意將這一幕安排在記者會前段全國播送，讓大家不得不看，DPP真的不要太噁心ㄟ！這算不算拿公家資源作秀？誰在意你是不是要落跑？不要佔用社會資源好嗎？」

鄭麗文狠批：「更別說，上午衛福部交（ㄗㄠˋ）接（ㄕㄣˊ）典禮，前衛福部部長陳時中終於交接給前次長薛瑞元，新聞報導衛福部『所有公務員和員工擠爆一樓大廳歡送陳時中』？好大的官威，誰敢不去送中呢？替網友發問：是不是沒到的全部考績乙等以下？若不是動員的話，誰敢亂翹班？報死亡數從沒掉淚，卸下指揮官掉眼淚，叫這些痛失親人的家屬情何以堪？真是夠了！相信台北市民會睜大眼睛下架陳時中的！#說漏嘴_請大家惠賜一票。」網友也紛酸：「演給誰看」、「作秀」、「想too」。