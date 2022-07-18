美國財政部長葉倫（Janet Yellen）19日將在首爾的一場主要政策演講中，呼籲盟國深化貿易關係以鞏固供應鏈，應對通貨膨脹，以及阻遏中國的「不公平貿易行為」，並結束中國致力主導關鍵原材料和技術市場的做法。

據美國財政部發布的葉倫講話稿節選，葉倫強調，「我們不能允許像中國那樣的國家利用他們在關鍵原材料、技術或產品的市場地位，來打亂我們的經濟，施加不受歡迎的地緣政治影響。」

葉倫18日晚間飛抵韓國，這是她為期11天印太行程的最後一站。她在發表講話前將參觀韓國最大企業之一、科技巨頭LG公司的設施。LG最近宣布在美國投資電動車電池製造。

據美國之音報導，葉倫還將表示，美國以及像韓國這樣的盟友，應當聚焦「友岸外包」（friend-shoring），或者將供應鏈多樣化，更多地依賴可信賴的貿易夥伴，加強經濟韌性和降低風險。

據路透社報導，葉倫在飛往韓國途中接受採訪時表示，美國希望終結對來自中國的稀土、太陽能板及其他關鍵產品的過分依賴，防止北京像對其他國家那樣切斷供應。

葉倫表示，她正在推動與韓國和其他可信賴盟友的貿易關係，改善供應鏈的韌性，避免可能受到地緣政治對手的操控。

另據韓媒報導，韓國總統尹錫悅19日將會晤到訪的葉倫，預計雙方將討論與經濟安全相關的議題，包括供應鏈以及建立兩國間的經濟夥伴關係。

韓國總統府18日表示，「韓國和美國之間的經濟局勢非常困難，這不僅在韓國，也在美國和全球都是如此。所以，我們將討論不同的方式來穩定局勢。」

此外，葉倫還將會晤韓國經濟副總理兼財政部長秋慶鎬和韓國中央銀行韓國銀行的總裁李昌鏞。預計，在與秋慶鎬的會晤中，雙方將深入討論全球供應鏈問題、加強對俄制裁以及對抗通貨膨脹的措施等等。

美國財政部表示，葉倫還將與韓國頂尖女性經濟學家以及企業家見面，討論如何增加女性勞動參與以提升經濟成長。