日前大陸國家統計局發布2022第2季度經濟數據，由於各地面臨疫情採取嚴格封控措施，經濟數據難看已在各界預料之中。正式公布的第二季國內生產總值（GDP）數據仍較去年同期增長0.4%，差一點落入負成長，雖離目標有較大差距，但仍合乎外界預期。不過外界特別注意到，統計局面對難看的數字，特別在製作表格時下了點功夫略作美化，把網民們都逗笑了。

大陸國家統計局發佈2022年第2季度和上半年國內生產總值初步核算結果顯示，二季度GDP總值562642億元，按不變價格計算同比增長0.4%，上半年同比增長2.5%。媒體分析稱，如果要按全年實現5.5%的經濟增長目標，下半年就要實現8%的增長，這顯然是個巨大的考驗。

刊登在大陸網上一篇由署名「博士候」的作者指出，這個嚴峻的形勢關係到中國大陸上的每一個人，倒是統計局公布的一張圖，卻把作者逗笑了。

文章說，統計局公布一張反映2021年1-4季度以及2022年1-2季度的國內生產總值增長速度圖（按季度與去年同期比較），乍看之下，雖然總體呈現下降趨勢，但是曲線還算平穩。然而，走勢平穩說明問題不大？

如果再仔細觀察一下圖中的橫軸和縱軸就發現有點不尋常，文章指出，因為這圖不是以「0」為坐標原點，而是用的「-10」。這樣一來，即便2022年2季度的增長僅僅為0.4%，體現到這張圖上就會給人一種「超過0很多」的錯覺。

作者說，「這操作就好像……星巴克的咖啡，您要中杯、大杯，還是超大杯呢？沒有小杯哦！親~」

按照一般的畫法，應該是怎樣的呢？作者也自己用手繪了一張圖，看起來確實不太好看，第2季度GDP幾乎是趴在地上，看起來驚悚多了。

網文作者自己手繪了一張以0軸為基準的圖，今年2季度GDP增長同比只有0.4%，看起來真像是趴在地面上，頗為驚悚。（圖／微博截圖）

有許多網民也藉此發表各種不同看法的。一位網民稱：「同樣的數據，是不是曲線陡然變得『驚悚』了不少呢？我們不便揣測原圖的作者為什麼要以-10為原點，但原圖確實給人一種『穩中稍降』的觀感。」

另一位網民評論說：「上半年的大環境不好，我們每個人都清楚，大家也沒對統計數據報以多大的期待。這種掩耳盜鈴的套路，不用也罷。倒是下半年，為了全年5.5%的目標，政策上會為促經濟創造條件，我們作為勞動者，也會開足馬力，不僅為一個好的數據，更為好的生活。」

還有許多網民回應是哈哈大笑，也有網民說：「做這張圖的人夠我學一輩子」、「從4.8降到0.4感覺沒降多少」、「以後跟領導匯報就這麼畫」。

據國外學術網站指出，這篇文章在微博刊出不久後即遭到審查下架，理由是「內容違反相關法律規定」。不過文章還是有很大網站轉載，而且已廣為流傳。