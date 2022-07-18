SK-II 深夜肌膚特寫合照，渡邊直美、三吉彩花、桃井薰。（SK-II 提供）

SK-II 全球PITERA™盛典綾瀨遙觀看全天候肌膚波動研究。（SK-II 提供）

頂級保養SK-II 全球 PITERA™ 盛典於日本東京盛大展開，並透過線上轉播讓全球的 PITERA™ 愛好者參與其中，是 SK-II 首次以經典保養成分 PITERA™ 為題的全球大型活動。多位 SK-II 明星代言人出席這場盛會，包括日本女星綾瀨遙、日本女星兼模特兒三吉彩花、日本喜劇演員渡邊直美，還有許多來自世界各地美容圈的名人，都參與了 PITERA™ 盛典的沈浸式體驗，從 PITERA™ 的起源到最新的科學發現和創新，揭開青春的奇蹟。

進入 PITERA™ 的神奇世界，首先以沈浸式的敘事重現 PITERA™ 迷人的起源，生動還原史上第一瓶青春露的製作過程。接下來，透過虛擬之旅，來到日本滋賀縣，參觀舉世唯一萃取 PITERA™ 的工作坊。在這裡將看到 SK-II 如何取得一系列關於 PITERA™ 領先業界的肌膚健康和肌膚科學新發現，並奇蹟般寫下許多里程碑，包括世界首見的獨家創舉：以現代年輕女性肌膚進行「全天候肌膚波動研究」，是 SK-II 最新的 PITERA™ 突破。

SK-II 全球及大中華區保養品首席執行官Sue Kyung Lee表示，「 PITERA™ 是一份來自大自然和外界的珍貴禮物，改寫了數百萬女性的肌膚命運。我們很高興能敞開大門，首次把完整的故事公諸於世，邀請大家走進 PITERA™ 的世界。」「40多年來 PITERA™ 的配方沒有改變，也持續揭開其中的科學發現和創新奇蹟。 SK-II 與世界頂尖科學家和皮膚科專家合作，進行廣泛研究，不曾停止挖掘 PITERA™ 的奧秘，探索它改寫肌膚命運、從此晶瑩剔透的能力。透過 SK-II 全球 PITERA™ 盛典，我們希望分享 PITERA™ 成就的奇蹟，無論在過去或是未來，我們都將共同擁抱晶瑩剔透的美肌蛻變！」